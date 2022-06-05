Dün akşam oynanan Faroe Adaları karşılaşmasına 11'de başlayan futbolcuların büyük bölümü fitness salonunda rejenerasyon çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular ise Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde sahada çalıştı. Litvanya mücadelesinin suni çim zemine sahip bir stadyumda oynanacak olması sebebiyle, bu sabahki çalışma suni çim sahada yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti ve dar alandaki çift kale taktik maçla son buldu.

A Milli Takım kafilesi, bugün saat 15.30'da İstanbul Havalimanı'ndan uçakla Litvanya'nın başkenti Vilnius'a hareket etti.