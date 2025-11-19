A101'de haftanın fırsatları! A101 20 Kasım kataloğunda neler var?
A101'de haftanın fırsatları duyuruldu. Kasım ayının son günlerine yaklaşırken A101 kataloğunda; çekme karavan, ev eşyaları, giyim ve temel gıda ihtiyaçları, tekstil ürünleri gibi birçok kategoride ürün gündemdeki yerini aldı. Peki, A101'de bu cuma neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte 20 Kasım A101 kataloğu ve güncel fırsat ürünleri...
Giriş: 19.11.2025 - 19:51 Güncelleme: 20.11.2025 - 07:07
A101'de cuma gününe özel ürünler araştırılıyor. 20 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğundaki; "Dünya TV Günü" kampanyası ile; televizyondan teknolojik aletlere, beyaz eşya çeşitlerinden dolap ve masa takımına daha birçok ürün satışa çıkıyor. Bu kapsamda, " A101'de haftanın fırsatları neler, bu hafta neler var?" sorusu gündeme geldi. İşte 20 Kasım A101 aktüel kataloğu...
