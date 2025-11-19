A101'de cuma gününe özel ürünler araştırılıyor. 20 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğundaki; "Dünya TV Günü" kampanyası ile; televizyondan teknolojik aletlere, beyaz eşya çeşitlerinden dolap ve masa takımına daha birçok ürün satışa çıkıyor. Bu kapsamda, " A101'de haftanın fırsatları neler, bu hafta neler var?" sorusu gündeme geldi. İşte 20 Kasım A101 aktüel kataloğu...