Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş A101 20 Kasım aktüel kataloğu: A101'e çekme karavan geliyor! 20 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        A101'de haftanın fırsatları! A101 20 Kasım kataloğunda neler var?

        A101'de haftanın fırsatları duyuruldu. Kasım ayının son günlerine yaklaşırken A101 kataloğunda; çekme karavan, ev eşyaları, giyim ve temel gıda ihtiyaçları, tekstil ürünleri gibi birçok kategoride ürün gündemdeki yerini aldı. Peki, A101'de bu cuma neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte 20 Kasım A101 kataloğu ve güncel fırsat ürünleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 19:51 Güncelleme: 19.11.2025 - 19:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A101'de cuma gününe özel ürünler araştırılıyor. 20 Kasım Cuma aktüel ürünler kataloğundaki; "Dünya TV Günü" kampanyası ile; televizyondan teknolojik aletlere, beyaz eşya çeşitlerinden dolap ve masa takımına daha birçok ürün satışa çıkıyor. Bu kapsamda, " A101'de haftanın fırsatları neler, bu hafta neler var?" sorusu gündeme geldi. İşte 20 Kasım A101 aktüel kataloğu...

        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        19 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        19 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        18 yıl sonra parmak izi eşleşti! Cani anneye kelepçe!
        18 yıl sonra parmak izi eşleşti! Cani anneye kelepçe!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"