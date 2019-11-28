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A101 açılış ve kapanış saatleri 2019! A101 çalışma saatleri

Haftanın perşembe günlerinde A101 mağazalarında aktüel indirimli ürünler satışa sunuluyor. Her hafta birbirinden farklı indirimlerle tüketicinin karşısına çıkan A101'in çalışma saatleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Türkiye'nin en büyük market ve alışveriş zincirlerinin başında gelen A101, sabah saat kaçta açılıyor, akşam kaçta kapanıyor? İşte A101'in çalışma saatleri!

A101 açılış ve kapanış saatleri

Türkiye'nin 81 ili ve yüzlerce ilçesinde 7.000 mağazasıyla perakende sektörünün en fazla mağazasına sahip A101, aktüel indirimlerle vatandaşlara hizmet veriyor. Her hafta birbirinden farklı indirimlerle tüketicinin karşısına çıkan A101'in çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. "A101 sabah saat kaçta açılıyor, akşam kaçta kapanıyor?" sorusunun yanıtını arayanlar için A101 hakkında bilgileri derledik. İşte 2019 yılın A101'in çalışma saatleri...

A101 MARKETLER ZİNCİRİ

En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerine ulaştırmak hedefiyle yola çıkan A101 Yeni Mağazacılık A.Ş veya kısaca A101, Türkiye'de indirim mağazacılığı pazarına 28 Mart 2008 tarihinde 121 mağaza ile giriş yapmıştır. Müşterilerine düşük maliyetli, gıda ve tüketim malzemesi sunan mağazasının içerisinde; kahvaltılıklar, içecekler, temizlik malzemeleri, bakliyat ürünler, dondurulmuş ürünler, çikolata çeşitleri, çocuk bezleri, her çeşit yağlar gibi birçok ürün bulunmaktadır. 81 ilde 7.000 mağazasıyla perakende sektörünün en fazla mağazasına sahip A101'in 16 Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır.

A101 AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ

"Harca harca bitmez” sloganı ile işletilen A101 Marketlerinin çalışma saatleri, hafta içi her gün sabah 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet verir. A101 alışveriş marketlerinin sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu şubeleri bulunmaktadır. 

A101 İLETİŞİM

A101 merkez binası, Saray Mahallesi, Naya Sokak No: 2/A 34768 Ümraniye, İstanbul adresinde bulunmaktadır. A101 merkez şubesinin santraline 0216 633 25 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 633 25 00 faks numarasıyla erişebilirsiniz. A101'in çağrı Merkezi numarası ise 444 0 101'dir. 

 

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