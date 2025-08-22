Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi A101, BİM, ŞOK 26-29 Ağustos aktüeli yayınlandı! Bu hafta marketlerde neler var, aktüelde hangi ürünler indirimde?

        A101, BİM, ŞOK 26-29 Ağustos aktüeli yayınlandı! Bu hafta marketlerde neler var?

        BİM, ŞOK ve A101 marketleri 26-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünleri yayınladı. Bu hafta da elektronik eşyalardan mutfak ürünlerine, ev tekstilinden oyuncak ve hobi malzemelerine kadar pek çok kategoride ürün indirimli fiyatlarla satışa çıktı. İşte, 26-29 Ağustos Ağustos 2025 haftasında BİM, ŞOK ve A101 aktüel kataloğunda öne çıkan indirimli ürünler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2025 - 17:48 Güncelleme: 22.08.2025 - 17:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A101 28 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli

        2

        A101 28 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli

        3

        A101 28 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli

        4

        A101 28 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli

        5

        A101 28 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli

        6

        A101 28 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli

        7

        A101 28 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli

        8

        A101 28 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli

        9

        A101 28 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli

        10

        A101 28 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli

        11

        BİM 26 Ağustos 2025 Salı aktüeli

        12

        BİM 26 Ağustos 2025 Salı aktüeli

        13

        BİM 26 Ağustos 2025 Salı aktüeli

        14

        BİM 29 Ağustos 2025 Cuma aktüeli

        15

        BİM 29 Ağustos 2025 Cuma aktüeli

        16

        BİM 29 Ağustos 2025 Cuma aktüeli

        17

        BİM 29 Ağustos 2025 Cuma aktüeli

        18

        BİM 29 Ağustos 2025 Cuma aktüeli

        19

        BİM 29 Ağustos 2025 Cuma aktüeli

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hollandalı iki kardeş ölü bulundu!
        Hollandalı iki kardeş ölü bulundu!
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        22 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        22 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Akciğerinden diş implantı çıktı
        Akciğerinden diş implantı çıktı
        Kan donduran plan... Öldürürken kameraya aldılar!
        Kan donduran plan... Öldürürken kameraya aldılar!
        ‘Şartlı tahliye’ edilen kazlar tatilcilerle serinledi
        ‘Şartlı tahliye’ edilen kazlar tatilcilerle serinledi
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        Daltonların lideri 51 kez yakalandı!
        Daltonların lideri 51 kez yakalandı!
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        İstanbul'da evlenmenin maliyeti 850.000 TL
        İstanbul'da evlenmenin maliyeti 850.000 TL
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Rusya'da yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Rusya'da yakalandı!
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'da mutlu sona yakın!
        Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'da mutlu sona yakın!
        Putin'in savaşı bitirme koşulları belli oldu
        Putin'in savaşı bitirme koşulları belli oldu
        Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı
        Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı
        “Birçok kapanan süt işletmesi var"
        “Birçok kapanan süt işletmesi var"
        Göle nazır villaya niyet, tarlaya kısmet!
        Göle nazır villaya niyet, tarlaya kısmet!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!