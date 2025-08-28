"A101'de bu perşembe neler var?" sorusu gündeme geldi. A101'de bu hafta kırtasiye ürünleri, beyaz eşya çeşitleri, tekstil ve küçük ev aleti ürünleri, temel gıda ve temizlik malzemeleri dikkat çekiyor. Güncel A101 aktüel kataloğunda temel gıda ihtiyaçları gibi birçok kategoride ürün gündemdeki yerini aldı. Peki, A101'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte A101 28 Ağustos kataloğu...