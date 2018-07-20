Aalborg - Midtjylland maçı heyecanı

Danimarka Süperlig maçında Aalborg ile Midtjylland, 20 Temmuz 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. 3 puanlı Aalborg 5. sırada bulunuyor, Midtjylland 1 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Aalborg, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Midtjylland, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 159 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Aalborg kazanırsa 3.00, beraberlik çıkarsa 3.20, Midtjylland sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Aalborg son haftadaki Brondby müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Midtjylland, Horsens karşılaşmaında 1-0 kazandı.

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