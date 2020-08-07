Aamir Khan Türkiye'ye gelecek

HABERTURK.COM

Aamir Khan, daha önce 2017'de Türkiye'de gösterime giren 'Süperstar' adlı filminin tanıtım çalışmaları kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın konuğu olarak Türkiye'ye gelmiş, Ankara ve İstanbul'da yoğun ilgiyle karşılanmıştı. Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında; teknik altyapısı, sinema alanında sunduğu gelişmiş olanakları ve iş gücü kapasitesi ile baştan başa doğal plato olan Türkiye'nin potansiyelini yerinde görme fırsatı bulan Aamir Khan, yeni filminin çalışmalarını Türkiye'ye taşımaya karar verdi.

Aamir Khan, 1994 ABD yapımı 'Forrest Gump'ın uyarlaması olan son filmi 'Laal Singh Chaddha'nın Kovid-19 nedeniyle Hindistan'da yarıda kalan çekimlerini tamamlamak üzere Türkiye'ye gelecek.

Çekimlerinin büyük bir kısmı Türkiye´de gerçekleştirilecek olan filmin ön hazırlık çalışmaları için Aamir Khan ve yapım ekibi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle ağustos ayında Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek. Ekim ayında başlanması planlanan ve yaklaşık 40 gün sürecek çekimler boyunca Türkiye'de, Hint sinemasının önemli isimlerini ağırlanacak.