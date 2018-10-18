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HALI DEĞİL SECCADE

Koç’un, “Soyunma odasına halı getirmişler. Üç antrenör Beşiktaş ve Spartak Trnava maçları öncesi, “Yenileceğiz ve Cocu’yu bu halıya cenaze diye saracağız” demiş ve bunu da futbolcular duymuş” şeklindeki açıklamaları hakkında da konuşan antrenörler, “O halı Aatıf’ın seccadesiydi. Oraya getirilmedi, zaten oradaydı. Eğer bu maçlarda puan kaybedersek hepimizi bu halıya sararlar. Biz yetmeyiz Cocu’yu da sararlar, şeklinde gerginlikten kendi aramızda yapılmış espriydi” sözlerini kullandı.