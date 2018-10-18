Fenerbahçe'de beklenen görüşme gerçekleşti. Geçen sezon Aykut Kocaman’ın yardımcılıklarını yapan fakat yaşanan skandallar üzerine Başkan Ali Koç’un görevlerine son verdiği antrenör Turgay Altay, kaleci antrenörü Murat Öztürk ve kondisyoner Alper Aşçı, Başkan’la bir araya geldi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un kulüp televizyonunda dillendirdiği, “İdman verilerinin silinmesi”, “Verilerin 3. kişilere gönderilmesi”, “Cocu’nun cenazesi!” gibi konularda kendilerini ifade etme fırsatı bulan yardımcı antrenörler Koç’a haber göndermiş ve, “Bir de bizi dinleyin” demişlerdi.
Türkiye gazetesinin haberine göre; Verileri bilgisayarlardan sildikleri yönündeki bilginin yanlış olduğunu söyleyen antrenörlerin, “Bu kesinlikle doğru değil. Sezon başında Aykut Hoca’yla birlikte geçen sezonun bütün futbolcu verilerini Comolli’ye anlattık. Kocaman bu verileri bir rapor halinde Comolli’ye de vermişti” derken, “Ayrıca bu bilgiler iCloud’a (İnternet üzerinde bulut sunucusu) da aktarıldı ve orada duruyor” sözlerini kullandı.
Başkan’a, “Size yanlı ve yanlış bilgiler aktarılıyor” diyen antrenörler verilerin dışarı sızdırıldığı konusunda ise, “Verilerin üçüncü şahıslara verildiği de doğru değil. Ipad ve Iphone kullanıyoruz, teknik veri aplikasyonu kullanmak için tüm bilgileri gmail’e atmak zorundayız. Çünkü aplikasyon sadece gmail ile çalışıyor. Verileri mecburen ‘gmail’ hesabımıza aktarmak zorundaydık” açıklaması yaptı.
Yaklaşık 4 saat süren görüşme sonrası Ali Koç’un antrenörlere bazı konularda hak verse de, ‘ayrılık’ kararından geri adım atmasının zor olduğu fakat üçlüyle dostane bir ilişkisi olacağını söylediği gelen haberler arasında.
HALI DEĞİL SECCADE
Koç’un, “Soyunma odasına halı getirmişler. Üç antrenör Beşiktaş ve Spartak Trnava maçları öncesi, “Yenileceğiz ve Cocu’yu bu halıya cenaze diye saracağız” demiş ve bunu da futbolcular duymuş” şeklindeki açıklamaları hakkında da konuşan antrenörler, “O halı Aatıf’ın seccadesiydi. Oraya getirilmedi, zaten oradaydı. Eğer bu maçlarda puan kaybedersek hepimizi bu halıya sararlar. Biz yetmeyiz Cocu’yu da sararlar, şeklinde gerginlikten kendi aramızda yapılmış espriydi” sözlerini kullandı.
VOLKAN GÖRÜŞMESİ YARIN
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'de kadro dışı kalan oyuncularla ilgili durum yavaş yavaş netleşiyor.
Aatif'ın menajerine, "İsterseniz devre arasında takımdan ayrılabilirsiniz" mesajını veren yönetim; Dirar'ın temsilcisine, "Takım bulun" dedi. Kaptan Volkan Demirel'le ilgili ise bugün-yarın sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor. Kaptan Volkan'ın yarın Başkan Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy ile bir araya gelerek üçlü bir zirve gerçekleştirecekleri bildirildi.
Volkan'ın bu noktada yanlış anlaşılmaları gidereceği öğrenildi. Volkan'ın, başkan yardımcısı Semih Özsoy'a herkesin içinde yüksek sesle bağırması ve alttan almaması af ihtimalini bir hayli düşürüyor. Yaptğı yazılı açıklama tatminkâr bulunmayan Volkan'ın yüz yüze görüşmede yapacağı konuşma affında etkili olacak.
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