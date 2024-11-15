AB, 2025 yılı ekonomik büyüme tahminini düşürdü

AB Komisyonunun "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2024 Sonbahar" raporu yayımlandı.

"Olumsuz bir ortamda yavaş toparlanma" başlıklı raporda, AB ekonomisinin 2024'te yüzde 0,9, 2025'te yüzde 1,5, 2026’da yüzde 1,8, Euro Bölgesi ekonomisinin ise 2024'te yüzde 0,8, 2025'te yüzde 1,3 ve 2026’da yüzde 1,6 büyüyeceği öngörüldü.

AB Komisyonunun bir önceki "ilkbahar" raporunda ise AB'nin 2024'te yüzde 1, 2025'te yüzde 1,6, Euro Bölgesi'nin 2024'te yüzde 0,8, 2025'te yüzde 1,4 büyüyeceği tahmin edilmişti.

Son raporla, AB'nin 2024 ve 2025 büyüme tahminleri yüzde 0,1 oranında aşağı yönlü revize edildi. Euro Bölgesi'nin büyüme tahmini 2024 için sabit tutulurken, 2025 için yüzde 0,1 düşürüldü. REKLAM Alman ekonomisi küçülecek Raporda, bu yıl Almanya'nın yüzde 0,1, Avusturya’nın yüzde 0,6, Finlandiya’nın yüzde 0,3, İrlanda’nın yüzde 0,5 ve Estonya’nın yüzde 1 küçüleceği, Fransa’nın yüzde 1,1, İtalya’nın yüzde 0,7, İspanya’nın yüzde 3 büyüyeceği tahmin edildi.

Gelecek yıl Almanya'nın yüzde 0,7, Fransa’nın yüzde 0,8, İtalya’nın yüzde 1 ve İspanya’nın yüzde 2,3 büyüyeceği öngörülen raporda, 2026’da Almanya’nın yüzde 1,3, Fransa’nın yüzde 1,4, İtalya’nın yüzde 1,2 ve İspanya’nın yüzde 2,1 büyüyeceği tahmin edildi. Enflasyon gerileyecek Raporda, enflasyonun bu yıl AB'de yüzde 2,6, Euro Bölgesi'nde yüzde 2,4 olması beklendiği, 2025'te enflasyon oranının AB'de yüzde 2,4, Euro Bölgesi'nde yüzde 2,1 seviyesine ineceği, 2026 ‘da ise AB’de yüzde 2, Euro Bölgesi’nde yüzde 1,9’a gerileyeceği tahmin edildi.

Uzun bir durgunluk döneminin ardından AB ekonomisinin ılımlı büyümeye döndüğü belirtilen raporda, enflasyondaki düşüş sürecinin devam ettiği kaydedildi. Raporda, istihdam artışı ve reel ücretlerdeki toparlanmanın harcanabilir gelirleri desteklediği, ancak hanehalkı tüketiminin kısıtlandığı bildirildi. REKLAM Yaşam maliyetinin halen yüksek olduğu anımsatılan raporda, aşırı şoklara maruz kalmanın ardından belirsizlik ve yüksek faiz oranları ortamında hanehalklarının gelirlerinin giderek artan bir kısmını tasarruf ettiği ifade edildi.

Riskler artıyor Raporda, belirsizlik ve risklerin arttığına dikkat çekilerek, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki artan çatışmaların jeopolitik ve enerji güvenliğine yönelik riskleri körüklediği kaydedildi. ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarının da risk unsuru olduğuna işaret edilen raporda, “Ticaret ortakları tarafından korumacı önlemlerde daha fazla artış, küresel ticareti altüst edebilir ve AB'nin oldukça açık ekonomisini olumsuz etkileyebilir." ifadesi kullanıldı.

Raporda, AB içinde üretim sektöründeki politika belirsizliği ve yapısal zorlukların rekabet gücünde daha fazla kayba yol açabileceği, bunun büyüme ve iş gücü piyasasını olumsuz etkileyebileceği bildirildi. Türkiye ekonomisinin durumu Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığı raporda, "Sıkı politika duruşunun iç talebi etkilemeye devam etmesi bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

REKLAM Raporda, Türkiye’de enflasyonun mayıs ayından beri düştüğü anımsatılarak, "Enflasyon beklentilerinin azalmasıyla birlikte enflasyondaki düşüşünün devam etmesi öngörülüyor." değerlendirmesi yapıldı. Depremle ilgili harcamaların azalmasıyla birlikte, kamu açığının azalmasının beklendiği belirtilen raporda, kamu borcunun ölçülü seyredeceği belirtildi.