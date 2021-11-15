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AB, Belarus'a karşı 5. yaptırım paketi üzerinde anlaştı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Belarus'a yönelik 5. yaptırım paketini onaylamak için anlaşmaya vardı. Bakanlar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin talebiyle Maraş konusunu da görüştü. AB, Türkiye'nin 'tek taraflı adım attığını' iddia etti.

AB YAPTIRIMLARI! AB, Belarus'a karşı 5. yaptırım paketi üzerinde anlaştı
AB Belarus'a yaptırımları genişletti
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AA

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları ve AB-Doğu Ortaklığı Dışişleri Bakanları toplantılarının ardından basına açıklamalarda bulundu.

"Belarus'a karşı 5. yaptırım paketi üzerinde anlaştık. Gelecek günlerde son halini alacak." diyen Borrell, yaptırım rejiminin kapsamını genişletme kararının "savunmasız göçmenleri sömürenleri daha isabetli şekilde hedef almalarını" sağlayacağını söyledi.

BOSNA HERSEK'TEKİ DURUM

AB Temsilcisi, Bosna Hersek'te Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'in ayrılıkçı söylemleriyle gerilen siyasi atmosferle ilgili şunları aktardı:

"Bazı siyasi liderler, seçim olmayan yılları önemli reform alanlarında ilerleme sağlamak için kullanmak yerine, bölücü ve ayrılıkçı söylemler kullanıyorlar. Bosna Hersek'in tek, birleşik ve egemen bir ülke olduğuna bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyorum. Liderler diyaloga dönmelidir."

Belgrad-Priştine Diyaloguna da değinen Borrell, Kosova ve Sırbistan'ın ilişkilerinin normalleşmesi için çalışması gerektiğini belirterek, sene sonundan önce yüksek düzeyli bir toplantı daha düzenlemeyi umduklarını dile getirdi.

MARAŞ KONUSU

Bakanlar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin talebiyle Maraş konusunu da görüştü.

Borrell, "Türkiye'nin tek taraflı adım attığı" konusunda hemfikir olduğunu, bu konuda neler yapılabileceğine ilişkin kısa süre içinde, gelecek ayki Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde bir "seçenekler belgesi" hazırlanacağını kaydetti.

AB'ye üye 27 ülkenin dışişleri bakanları, Brüksel'de Belarus, Batı Balkanlar, Sahel bölgesi, Etiyopya, Sudan ve Kıbrıs'taki Maraş konusunu ele almak için bir araya gelmişti.

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