İngiltere'de uzun süredir yaşanan Brexit krizine, Daily Telegraph gazetesinden ilginç bir yazıyla değinildi. Geçen hafta İngiltere hükümetinin kabine toplantısında görüşülen taslak anlaşma metnine itirazların geldiği, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Türkiye'yi örnek göstererek metin üzerinde değişikliklerin yapılması gerektiğini söylediği aktarıldı.

Jeremy Hunt'ın mevcut Brexit anlaşmasını 'Türkiye tuzağı' olarak nitelediğini ve İngiltere'yi aynı Türkiye gibi AB'ye üye olmadan Brüksel'e bağımlı hale getireceğini söylediğini yazıyor.

Gazete, Dışişleri Bakanı Hunt'ın mevcut anlaşma metninin İngiltere'yi "AB'nin bir uydusu" konumuna düşüreceğini ve İngiltere'yi Türkiye gibi süresiz biçimde AB'ye üye olmaksızın Brüksel'in politikalarına bağımlı kılacağını söylediğini yazdı.

Haberde Hunt'ın bu durumu Türkiye'nin 31 yıldır devam eden üyelik müzakereleri sonucu oluşan Brüksel-Ankara ilişkilerine benzettiği ve '"Türkiye tuzağı" olarak nitelendirdiği aktarıldı.

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