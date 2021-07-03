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AB'de tek kullanımlık birçok plastik ürün artık kullanılamayacak

Avrupa Birliği'nde (AB) tek kullanımlık plastik tabak, bardak gibi ürünlerin kullanımını yasaklayan kanun bugün yürürlüğe girdi

AB'de tek kullanımlık birçok plastik ürün artık kullanılamayacak
AB'de o kanun artık yürürlükte
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AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, plastikten yapılan ve kullanıp atılan tabak, çatal, bıçak, bardak, kulak çubuğu ve pipet gibi ürünler bugünden itibaren AB pazarına giremeyecek.

Ayrıca polistirenden yapılmış yiyecek ve içecek kutuları da bu kapsamda bulunacak. Yeni yasayla alternatifi bulunan tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımının azaltılması hedefleniyor.

AB Komisyonunun açıklamasına göre dünyada denizlerdeki çöpün yüzde 80'ini plastik ürünler oluşturuyor. Plastik kalıntıları deniz canlılarının yanı sıra insanların kullandığı gıdalara da bulaşabiliyor. AB, plastik ürünlerin yeniden kullanılabilir ve dönüştürülebilir olmasını amaçlıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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