AB Delegasyonu Başkanı Berger'den çocukluk fotoğrafıyla 23 Nisan tebriği - ANKARA

AA

Büyükelçi Berger kendisi iki yaşındayken Viyana'da çekilen, eşi Marilena Berger de aynı yaştayken Atina'da çekilen birer çocukluk fotoğrafıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajlarını, AA muhabiriyle paylaştı.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde bulundukları sırada mesajlarını videoya kaydeden Berger çifti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk halkını, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu adına tebrik etti.Bugünün, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünyanın tüm çocuklarına bayram olarak armağan edildiğinin altını çizen Büyükelçi Berger, mesajında şunları kaydetti:"Özellikle içinden geçmekte olduğumuz böylesi bir dönemde, geleceğimizin temeli ve başarısı için tüm dünya çocuk hakları, çocuk sağlığı ve esenliğinin korunması doğrultusunda elinden gelen her çabayı sarf etmelidir. Belki evlerimizden dışarı çıkamıyor olabiliriz ama bu bizleri, Türkiye ve dünya çocukları için önemli olan bugünü kutlamaktan alıkoyamaz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!"Büyükelçi Berger ve eşi Marilena Berger, tebrik mesajlarını Türkçe "23 Nisan kutlu olsun." diyerek sonlandırdı.