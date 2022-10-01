AB, enerji şirketlerine yeni vergiler getirilmesinde uzlaştı

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Avrupa Birliği (AB) enerji bakanları, olağanüstü enerji tedbirlerini devreye sokarak, çok yüksek kâr eden enerji şirketlerinden alınan vergilerin artırılmasına karar verdi.

Bakanlar AB dönem başkanı Çekya'nın talebiyle, Avrupa'daki enerji krizini görüşmek üzere dün Brüksel'deki olağanüstü toplandı.

Devreye sokulacak tedbirler arasında, enerji fiyatlarının yükselmesiyle fosil yakıt şirketlerinin artan kârlarına ek vergiler getirmek bulunuyor. Vergiyle elde edilecek gelirin hane halklarına ve işletmelere aktarılması planlanıyor.

AB Bakanları, mevcut durum nedeniyle normalden çok fazla kâr elde eden doğalgaz dışı elektrik üreticileri ve tedarikçilerinden, yaklaşık 140 milyar euro ek vergi toplanabileceğini tahmin ediyor.

Ayrıca elektrik kullanımında zorunlu kesintiler üzerinde de uzlaşıldı.

Ancak bakanlar, enerji fiyatlarına bir tavan fiyat belirlenmesi konusunda fikir birliğine varamadı. Bakanlar AB Komisyonu'ndan gaz fiyatları ile ilgili farklı seçenekleri değerlendirmek üzere uzmanlar grubu kurmasını istedi.

AB Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Kadri Simson toplantı sonrası yaptığı açıklamada, doğalgaz fiyatlarına getirilecek topyekün bir üst sınırın çok ciddi finansal kaynak gerektirebileceğini ve beraberinde riskler getirdiğini vurguladı.

Simson "Bunun kesinlikle gaz fiyatlarında bir etkisi olacaktır, ama aynı zamanda AB'nin gaz piyasasının askıya alınmasına neden olacak ve arz güvenliğini riske atacaktır. Bu sertlikte bir adımı sorumlu şekilde atmak için, tartışmasız bir dizi ön koşul olması gerekir" dedi.

Polonya İklim bakanı Anna Moskwa ise masadaki öneride gaz fiyatları konusunda hiçbir şey olmamasının "büyük hayal kırıklığı yarattığını" söyledi.

Fransa ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu birlik üyesi 15 ülke bu hafta başında AB'den enerji fiyatlarına tavan fiyat getirilmesini talep etmişti.

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AB'yi bekleyen 'zorlu kış'

Artan hayat pahalılığı ve enerji fiyatlarıyla Avrupa'yı bu yıl zorlu bir kış bekliyor.

Ukrayna savaşı nedeniyle enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışan AB'ye, Rusya dışı kaynaklara yönelmek yüklü bir fatura getiriyor.

Enerji şirketleri, pandemi sonrası artan talep ve Rusya'nın Ukrayna işgalinin ortaya çıkardığı arz sorunlarından ötürü, petrol ve doğalgazın fiyatını artırdı.

Alınacak ek vergiler, şirketlerin, kendilerinin sebep olmadığı bu durumlardan elde ettikleri "beklenmedik kazancı" hedefliyor.

AB Komisyonu başkan yardımcısı Frans Timmermans geçen ay yaptığı açıklamada, fosil yakıt çıkaran şirketlerden "fazla kârlarının yüzde 33'ünü geri vermelerinin" isteneceğini söylemişti.

Timmermans "Ucuz fosil yakıt devri sona erdi. Ucuz, temiz ve kendi üreteceğimiz yenilenebilir enerjilere ne kadar çabuk geçiş yaparsak, Rusya'nın enerji şantajına o kadar hızlı bağışıklık kazanırız" dedi.