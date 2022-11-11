EMA'dan Sanofi Pasteur'ün Covid-19 aşısına "takviye" onayı 0:00 / 0:00

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EMA, "VidPrevtyn Beta" adlı aşının takviye doz olarak kullanılabilmesi için tavsiye kararı aldı. Ayrıca aşının AB'de kullanılabilmesi için gerekli pazar onayının AB Komisyonu tarafından verilmesi tavsiye edildi.

EMA'dan yapılan açıklamada, Sanofi Pasteur'ün aşısının mRNA veya adenoviral vektör aşılardan olmuş yetişkinlerde takviye doz olarak kullanılabileceği belirtildi.

Açıklamada, aşının takviye dozunun Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı kadar etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

Fransız firması Sanofi Pasteur, geliştirdiği aşının pazar onayı için Mart 2022'de başvuru yapmıştı.