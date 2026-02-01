Habertürk
        AB, İsrail'i kınadı

        Avrupa Birliği (AB), İsrail'in Gazze'de ateşkesi defalarca ihlal etmesini kınayarak uluslararası insancıl hukukun gözetilmesi gerektiğini vurguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 23:22 Güncelleme: 01.02.2026 - 23:22
        AB, İsrail'i kınadı
        AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'in Gazze'de ateşkesi defalarca ihlal etmesine yönelik açıklama yaptı.

        Lahbib, "Gazze'de ateşkesin defalarca ihlal edilmesini kınıyoruz, hafta sonu İsrail saldırıları sonucu yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı." ifadesini kullandı.

        Ayrıca Lahbib, uluslararası insancıl hukukun gözetilmesi ve sivillerin her yerde her zaman korunması gerektiğini vurguladı.

        İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

        İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 71 bin 795 kişi hayatını kaybetti.

        Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana da İsrail'in saldırılarında 523 kişi hayatını kaybetti, 1433 kişi yaralandı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        Bodrum'da ve İzmir'de fırtına! Seferler iptal edildi

        Ege'de Meteoroloji'nin uyarısının ardından etkili olan fırtına ve sağanak, deniz ulaşımını durma noktasına getirirken Bodrum ve Karaburun'da tekneler zarar gördü, İzmir ve Bodrum–Datça hattında seferler iptal edildi.

