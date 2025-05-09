AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den yeni Almanya Başbakanı Merz'le yaptığı ilk görüşmeden mesajlar

Von der Leyen, Almanya'nın yeni Başbakanı Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Merz'in ziyaretinin 9 Mayıs Avrupa Günü'ne denk gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren von der Leyen, "Mükemmel bir fikir alışverişinde bulunduk ve ikimiz de 'aciliyet zihniyetine' geçmemiz gerektiği konusunda anlaştık." dedi.

Von der Leyen, Merz ile rekabetçilik, inovasyon, enerji güvenliği ve kolay erişilebilir bir sermaye piyasasının sağlanması gibi konularda yazdan önce bir ilerleme kaydedilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını bildirdi.

Kendisi de Alman bir siyasetçi olan von der Leyen, ülkesinin Avrupa ve yabancı pazarlarla yakın bağları olan küresel bir güç merkezi olduğunu ve Avrupa'nın da her zamankinden daha çekici bir ticaret ortağı haline geldiğini anlattı.

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Ukrayna

Von der Leyen, Merz ile Ukrayna'daki durumu da ele aldıklarını belirterek, "Bence her şeyden önce, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından önerilen 30 günlük ateşkesin kabul edilmesi ve ardından uygulanması önemli." ifadesini kullandı.

Merz ile Ukrayna'yı askeri olarak daha güçlü bir konuma getirmek gerekliliği konusunda anlaştıklarını belirten von der Leyen, "Ancak Avrupa'da ek savunma harcamalarına da ihtiyacımız var. Friedrich'in Alman savunma harcamalarını önemli ölçüde artırma girişimini memnuniyetle karşılıyorum." değerlendirmesini yaptı.