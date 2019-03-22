Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada, Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğinin tanınmadığı belirtildi.

Konuyla ilgili Reuters'a konuşan AB sözcüsü, "Avrupa Birliği'nin pozisyonu değişmedi. AB, uluslararası hukuka uygun olarak, Golan Tepeleri de dahil olmak üzere İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu bölgelerdeki egemenliğini tanımıyor ve bunları İsrail toprağının bir parçası olarak görmüyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Twitter üzerinden bir açıklama yapmış ve ABD'nin Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak görme zamanının geldiğini söylemişti.