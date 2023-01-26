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Haberler Dünya AB, sığınma başvurusu reddedilenlerin geri gönderilmeleri için strateji hazırlığında - Dünya haberleri
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AB, sığınma başvurusu reddedilenlerin geri gönderilmeleri için strateji hazırlığında

Avrupa Birliği İçişleri Komisyonu Üyesi Johansson, AB'nin bugün, 2015 ve 2016'daki göç dalgasından bile daha çok sığınmacıya ev sahipliği yaptığını belirterek, "Uluslararası korumaya ihtiyacı olmayanların başvuruları sistemi tıkıyor. Bu kişiler ülkelerine geri gönderilmeli" açıklamasında bulundu.

AB, sığınma başvurusu reddedilenlerin geri gönderilmeleri için strateji hazırlığında - Dünya haberleri
AA

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin içişleri bakanları, sığınma başvurusu reddedilenlerin menşe ülkelerine geri gönderilmesi için çalışıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, AB dönem başkanı İsveç'in başkenti Stockholm'de AB ülkelerinin içişleri bakanlarını bir araya getiren gayriresmi toplantının ilk gününün sonunda İsveç Göç Bakanı Maria Malmer Stenegard ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Geçen sene AB'ye 330 bin kişinin yasa dışı yollarla girdiğinin belirlendiğini vurgulayan Johansson, "2022'de AB'de 924 bin sığınma başvurusu kaydedildi. Bu, AB'ye yasa dışı girişlerin 3 katına denk geliyor." dedi.

Johansson, bunların çoğunun uluslararası korumaya ihtiyaç duymayan insanlar olduğunu ifade ederek yüzde 60'ının başvurusunun olumsuz sonuçlanacağını düşündüğünü söyledi.

AB Komisyonu yetkilisi şöyle devam etti:

"Uluslararası korumaya ihtiyaç duymadıkları ülkelerden gelen, ancak sığınma başvurusunda bulunan ve kabul tesislerini kullanan insanlar bu konuda sistemi tıkıyor. Bu, birçok üye devletin şu anda gerçekten baskı altında olduğu anlamına geliyor. 4 milyon Ukraynalı mülteciye de ev sahipliği yapıyoruz."

Menşe ülkelerden geri kabul talebinin düşük olduğuna dikkati çeken Johansson, "Menşe ülkelerin geri kabul talebi, iade kararlarının sadece yüzde 16'sını oluşturuyor. Üye ülkelerin seyahat belgesi düzenleyebileceklerinden veya AB'nin düzenleyeceği seyahat belgesini kabul edeceklerinden emin olmak için menşe ülkeye ulaşmaları önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRME

İsveç Göç Bakanı Maria Malmer Stenegard da "Pek çok üye ülkenin kabul kapasitesi baskı altında ve birçok ülkede 2015 ve 2016'dakinden daha fazla sığınmacı var." dedi.

Geri kabul oranlarının düşük olmasının en önemli nedenlerinden birinin üçüncü ülke işbirliğinin zayıflığı olduğunu vurgulayan Stenegard şunları kaydetti:

"Geri kabul konusunda üçüncü ülkelerle işbirliğini geliştirmeye yönelik kilit araçlardan biri 25'inci maddedir. Bu mekanizmaya göre, komisyon üçüncü ülkelerin geri kabul alanındaki işbirliği düzeyini düzenli olarak değerlendirecek ve raporunu parlamentoya sunacak. Buna göre ülkeler istenen sonuçları elde etmek için siyasi ve diplomatik çabalarını yoğunlaştıracak."

ŞUBATTAKİ ZİRVENİN ANA GÜNDEMİ

Brüksel'de 9-10 Şubat'ta göç ana gündemiyle olağanüstü AB Liderler Zirvesi düzenlenecek. Buna hazırlık niteliğinde, AB Komisyonu sığınma başvurusu reddedilenlerin menşe ülkelerine geri gönderilmelerini sağlayacak operasyonel stratejiyi 24 Ocak'ta AB Konseyine sunmuştu. Strateji, hızlandırılmış iade prosedürleri ve bu prosedürlerin yönetiminin dijitalleştirilmesi gibi önlemleri içeriyor.

Fotoğraf: AA

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