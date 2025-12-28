Habertürk
        AB: Somali'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli | Dış Haberler

        AB: Somali'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli

        İsrail'in Somaliland'i bağımsız bir devlet olarak tanımasının ardından, Avrupa Birliği (AB) Somali'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 01:22 Güncelleme: 28.12.2025 - 01:22
        AB: Somali'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli
        Avrupa Birliği (AB), Somali'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini, bunun bölgenin barış ve istikrarı için kilit önem taşıdığını bildirdi.

        AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS), İsrail'in Somali'nin bir parçası olan Somaliland'i dün "bağımsız devlet" olarak tanıma kararının ardından açıklama yayımladı.

        Açıklamada, İsrail'in 26 Aralık'ta Somaliland'i bağımsız bir devlet olarak tanıdığı anımsatılarak, "AB anayasası, Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler Şartları uyarınca Somali Federal Cumhuriyeti'nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmasının önemini yeniden teyit etmektedir." ifadesi kullanıldı.

        Somali'nin toprak bütünlüğünün bütün Afrika Boynuzu bölgesinin barış ve istikrarı için kilit öneme sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, AB'nin, Somaliland ile Somali Federal Hükümeti arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlıkları çözmek için anlamlı bir diyalog kurulmasını teşvik ettiği belirtildi.

        İsrail Somaliland'i tanıyan ilk ülke

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

        Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke oldu.

        Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

        Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

