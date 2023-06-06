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AB tarihinin en büyük para cezası: Polonya'ya 550 milyonu aşkın para cezası kesildi

Avrupa Adalet Divanı, Polonya'nın 2019 yılında gerçekleştirdiği yargı reformuyla Avrupa Birliği (AB) hukukunu ihlal ettiğine hükmetti. Polonya, AAD'nin dava karara bağlanana kadar Polonya Yüksek Mahkemesi Disiplin Kurulu'nun faaliyetlerinin derhal askıya alınması kararını uygulamadığı için de 556 milyon euro tutar ile AB tarihinin en büyük para cezasına çarptırıldı.

AB tarihinin en büyük para cezası: Polonya'ya 550 milyonu aşkın para cezası kesildi
AA

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, Polonya'nın yargı bağımsızlığına ilişkin AB hukukuna uymadığına kanaat getirdi.

AB'nin en üst mahkemesi, bugün görülen davada, Polonya'nın 2019'daki yargı reformu çerçevesindeki uygulamalarının AB hukukunu çiğnediğini savunan AB Komisyonu'nu haklı buldu.

Mahkemeden yapılan açıklamada, "AB hukukunun üstünlüğünün AB'nin kimliğinin ayrılmaz bir parçası" olduğu vurgulanarak, üye ülkeler için AB hukukunun bağlayıcı nitelikte olduğu ve Polonya'nın yükümlülüklerini yerine getirmediği aktarıldı.

AB Komisyonu, Polonya'ya yargı bağımsızlığı ilkesini ihlal ettiği için dava açmış, AB Adalet Divanı Komisyonunu haklı bularak, söz konusu ülkenin gün başına 1 milyon avro ceza ödemesine hükmetmiş, daha sonra bu miktar 500 bin euroya çevrilmişti. Polonya ise bu karara itiraz etmişti.

AB, Polonya hükümetini, özellikle yargıçlara yönelik disiplin mekanizması kurmak, bu yolla yargıçları etki altında bırakmak ve yargının bağımsızlığına zarar vermekle suçluyor.

*Haberin görseli Unsplah tarafından servis edilmiştir.

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