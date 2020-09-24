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Abanoz Tanımı:

Abanoz kelimesini anlamı; abanoz çok koyu siyah bir renk veya tropik bir hurma ağacından koyu renkli bir odun veya koyu renkli odun olarak tanımlanan herhangi bir ağaç olarak ifade edilir.

Abanoz Nedir TDK:

Sert, ağır ve koyu renkli abanozgillerin tahtası ve bu tahtadan yapılmış nesne olarak tanımlanır.

Abanoz Örnek Anlatımı:

Çeşitli ağaçlardan herhangi birinin sert, ağır, karanlık, dayanıklı odunu, özellikle tropikal Afrika, Asya ve Sri Lanka’ya özgü bir hurma grubunun listesi: mobilya ve dekoratif ahşap işleri için kullanılır.

Çok koyu siyah bir mutfak tezgahı abanozun bir örneğidir. Tropikal bir hurma ağacından yapılan mobilyalar abanoz örneğidir.

Abanoz Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler: