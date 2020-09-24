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Abanoz Tanımı:
Abanoz kelimesini anlamı; abanoz çok koyu siyah bir renk veya tropik bir hurma ağacından koyu renkli bir odun veya koyu renkli odun olarak tanımlanan herhangi bir ağaç olarak ifade edilir.
Abanoz Nedir TDK:
Sert, ağır ve koyu renkli abanozgillerin tahtası ve bu tahtadan yapılmış nesne olarak tanımlanır.
Abanoz Örnek Anlatımı:
Çeşitli ağaçlardan herhangi birinin sert, ağır, karanlık, dayanıklı odunu, özellikle tropikal Afrika, Asya ve Sri Lanka’ya özgü bir hurma grubunun listesi: mobilya ve dekoratif ahşap işleri için kullanılır.
Çok koyu siyah bir mutfak tezgahı abanozun bir örneğidir. Tropikal bir hurma ağacından yapılan mobilyalar abanoz örneğidir.
Abanoz Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:
- Az miktarda abanoz ve sandal ağacı ihraç edilmektedir.
- Biri abanoz kadar siyahtı, küçük tüylü demet saçları tirbuşon gibi başının her tarafına yapışan ayakkabı bağlarıyla bağlıydı.
- Komşu ormanlar, abano, molave, tindalo ve diğer çok değerli sert ağaçlara sahiptir.
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