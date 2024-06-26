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        Haberler Gündem Abartılı egzoz kullanımına ceza yağdı

        Beylikdüzü'nde abartı egzoz kullanan lüks aracın sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza kesildi

        Beylikdüzü'nde abartı egzoz kullanarak gürültü yapan lüks aracın sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 19:26 Güncelleme: 26.06.2024 - 19:26
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        Abartılı egzoz kullanımına ceza yağdı
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        Beylikdüzü'nde seyir halindeki bir sürücü abartılı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık verdi. Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sürücünün kimliğini tespit etti. Araç sürücüsü M.Ç. isimli şahıs aynı gün yakalandı. Sürücüye abartı egzoz kullanmaktan 6 bin 439 lira ceza kesildi.

        Ayrıca araçta yapılan teknik incelemelerde, kumandalı egzoz sisteminin kullanılarak egzoz sesinde değişiklikler yapıldığı tespit edildi. Öte yandan lüks aracın çevreyi rahatsız ettiği anlar kameraya yansıdı.

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