Rize'de sağanak sonrası sel!
Rize'de şiddetli sağanak sele yol açtı. Kentin Pazar ilçesinde yollar göle döndü. Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı bölümlerinde de su birikintileri meydana geldi
Giriş: 26.06.2024 - 16:30 Güncelleme: 26.06.2024 - 16:31
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Rize'nin Pazar ilçesinde sağanak etkili oldu. Göle dönen yollarda araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı.
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DHA'nın haberine göre ilçe belediye ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı, su baskınlarına müdahale edip, mazgalları açarak, yollarda biriken suları tahliye etmeye çalıştı.
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Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı bölümlerinde yer yer su birikintileri oluştu.
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