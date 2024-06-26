Bilinçsiz vitamin ve gıda takviyesi böbrek sağlığını bozuyor

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim üyesi ve Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Yunus Erdem, sağlığın korunması için herhangi bir hastalık tanısı konulmadan ve hekim tarafından reçete edilmeyen her ürünün zararlı olduğunu söyledi.

Böbreklerin sodyum, potasyum ve kalsiyum gibi önemli elektrolitlerin seviyelerini koruduğunu, su ve asit-baz dengesini sağladığını, tansiyon için gerekli hormonları ve kan yapımı için kemik iliğini çalıştıran hormonları ürettiğini anlatan Erdem, yaşamsal öneme sahip organların başında gelen böbreklerin korunması için temel kurallara özen gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

REKLAM Erdem, "Böbrek sağlığının korunması için unlu mamuller, yağ, şeker, meyve, kuruyemiş gibi kalorisi yüksek gıdaların azaltılması ve ideal kilonun sağlanması gerekmektedir" dedi. Hipertansiyonun da böbrek sağlığını tehlikeye atan hastalıklardan biri olduğuna işaret eden Erdem, bu nedenle tuz tüketiminin de mutlaka azaltılması gerektiğini bildirdi. Erdem, fazla tuzun sadece sofra tuzlarından alınmadığına da dikkati çekerek, "Bilimsel araştırmalar, fazla tuz alımına, peynir, zeytin, ekmek, salça, turşu gibi gıdaların tükeminin içinde tuz olan gıdalar olduğunu göstermiştir. Yine aşırı proteinli beslenmek de böbrek sağlığını bozmaktadır" diye konuştu.

"ZORUNLULUK DIŞINDA AĞRI KESİCİLER KULLANILMAMALI" Prof. Dr. Erdem, ilaçların da böbrek sağlığını bozabildiğinden mutlaka gereklilik halinde kullanılması gerektiğine dikkati çekti. Böbrek sağlığı için alkol ve sigaradan da uzak durulması, fiziksel aktiviteye özen gösterilmesi gerektiğini anlatan Erdem, beslenme olarak Akdeniz tipi ya da porsiyonun sınırlandırıldığı ve kalori hesabının yapıldığı "Dash Diyeti"nin tercih edilmesinin uygun olduğunu söyledi. REKLAM "GIDA TAKVİYESİ ALINMASINI TAVSİYE ETMİYORUZ" Bağışıklığın artrılması, kilo verme ya da kilo alma, kolejen seviyesini artırmak gibi çeşitli gerekçelerle hekim bilgisi olmadan kullanılan vitamin ve gıda takviyelerinin, böbrek sağlığını bozabildiğini vurgulayan Erdem, gereksiz gıda takviyesi ve vitamin tüketiminin kum oluşumundan böbrek yetmezliğine kadar gidebilen sorunlara neden olabildiğine işaret etti.