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        Haberler Gündem Güncel Yemek yerken üzerlerine tavan çöktü! | Son dakika haberleri

        Yemek yerken üzerlerine tavan çöktü!

        İstanbul Kadıköy'de dün akşam bir restoranda yaşanan olayda asma tavan çökmüştü. Bir kişinin yaralandığı anların görüntüsü ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 16:46 Güncelleme: 26.06.2024 - 16:46
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        Yemek yerken üzerlerine tavan çöktü!
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        Kadıköy'de bir apartmanın giriş katında bulunan restoranın asma tavanının çöktüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda bir kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 21.40 sıralarında Caddebostan Mahallesi, Caddebostan Pasajı sokakta bulunan bir binanın giriş katında bulunan restoranda meydana geldi.

        İçeride müşterilerin bulunduğu sırada iş yerinin asma tavanı büyük bir gürültüyle çöktü.

        Bir kişinin yaralandığı olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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