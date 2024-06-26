Eğirdir Gölü kıyısındaki el bombaları imha edilmek üzere çıkarıldı Isparta'nın ünlü yerlerinden Eğridir Gölü kıyısında kıyısında patlamamış halde bulunan 7 el bombasının bugün sabah özel ekip tarafından alınarak imha edilmek üzere götürüldü. Polis, vatandaşların tehlikeli bölgeden uzaklaşması için sık sık uyarıda bulundu. Plajdaki vatandaşlar ise havanın sıcak olduğunu, tehlikeli olmasına rağmen yüzmeye devam ettiklerini söyledi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.06.2024 - 18:59 Güncelleme: 26.06.2024 - 19:00 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL