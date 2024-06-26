Yenibosna Metrobüs İstasyonu üst geçidinde çalışma başladı: Uzun araç kuyruğu oluştu

"BAYA BİR ÇÜRÜME VAR ÜST GEÇİTTE"

Yaya üst geçidini kullandığını belirten sürücü Latif Şimşekler, çalışmanın gerekli olduğunu ve geçidin artık çürümeye başladığını ifade etti. Şimşekler, "Tabi ki trafiği etkiliyor. Ama yapılması gereken de bir şeydi. Çünkü ben bazen yaya da geçiyorum oradan, baya bir çürüme var üst geçitte. Ama yapacak bir şey yok, İstanbul büyük şehir. Hem yenileyip hem de buna katlanmak lazım diye düşünüyorum" dedi.