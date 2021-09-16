ABC Mobilya ağaçsız mobilya üretti

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Türk mobilya üreticisi ABC Mobilya dünyada bir ilke imza atarak, doğa ve çevrenin korunması için ‘ağaçsız mobilya’ üretimine başladı. Yeni üretim metoduyla ilk etapta yıllık 30 bin adet ağacın kesilmesinin önüne geçilirken, her bir koltuk takımının imalatında 100 kg plastik atık ve pet şişe dönüşümü de yapıldı.

ABC Mobilya, plastik atık ve bor madeni karışımından elde edilen koltuk ve sandalye ana iskeletinin üzerine poliüretan dökerek sünger kalıplama metodunun dünya patentini aldı.

ABC Mobilya CEO’su Burhan Gül, dört yıllık ARGE çalışmasının sonucunda hedeflenen malzemenin üretimini başardıklarını belirterek “Plastik atık malzemeleri ve ülkemizin milli değeri olan bor madenini karıştırarak neredeyse kırılmaz diyebileceğimiz özellikte bir koltuk ve sandalye iskeleti elde etmeyi başardık. Yeni malzememiz geleneksel mobilya üretiminde kullanılan ağaç ve plastiğe oranla yüzlerce kat daha sağlam ve uzun ömürlü. Bu nedenle koltuk ve sandalye imalatında ağaç malzemeden iskelet dönemini bitiriyoruz.” diye konuştu.

HEDEF 300 BİN AĞAÇ, 150 MİLYON PET ŞİŞE

ABC Mobilya, Magazin serisi olarak adlandırılan yeni ürünün tanıtım lansmanını İMOB İstanbul Mobilya Fuarı’nda gerçekleştirdi.

ABC Mobilya CEO’su Burhan Gül, ülkemizdeki son orman yangınlarını da hatırlatarak yeni üretimleri hakkında şunları söyledi: “Ağaçlarımız, ormanlarımız yanıyor. Bizler de üretimlerimizde ağacı kullanıyoruz. Dünyada hızla azalan ormanlar ve bununla ortaya çıkan çevre felaketlerinin önüne geçebilmek adına dünya mobilya sektöründe devrim niteliği taşıyan yeni üretim modelimize geçtik. İlk etapta 30 bin adet ağacın hayatta kalmasını sağladık. Ağaçsız mobilya ürün grubumuzla alakalı 500 milyon dolarlık yatırım planımız var. Bu yatırımın sonucunda yıllık yüzde 70’i ihracat olmak üzere 1 milyar dolarlık ciro hedefliyoruz. Yatırımı gerçekleştirdiğimizde yıllık 300 bin ağaç mobilya imalatı için kesilmemiş olacak. Ağaçlar korunurken atık pet şişelerin, plastik malzemelerin geri dönüşümü için de büyük bir adım atmış olduk. Her bir koltuk takımı imalatında 100 kg civarında atık plastiği geri dönüştürerek ekolojik denge için de mobilyacılık sektöründe önemli bir gelişmeye imza attık. Yeni yatırımımızla yapacağımız üretimde yıllık 150 milyon adet pet şişenin geri dönüşümünü de sağlayacağız.”

Burhan Gül doğa ve çevrenin korunmasına yönelik büyük bir adım attıklarını belirterek, mobilyacılık sektöründe bu anlamda öncülük ettiklerini de vurguladı. Gül şöyle konuştu: “Ağaçsız mobilya üretiminde kullandığımız üretim metodunun dünya patentini aldık. Böylece Türk mobilya sektöründe önemli bir ihracat atağının da başlayacağını söyleyebiliriz. Çünkü ürettiğimiz mobilya takımı sağlamlığı ve uzun ömrüyle öne çıkıyor. 20 katlı binanın üstünden yere düşse üstünden tır geçse sağlam kalıyor ve balyozla dahi kırılamıyor. Dolayısıyla tanıtım atağımızla birlikte bu üretim modelimiz ve mobilya çeşitlerimizle dünya ülkelerinin dikkatini çekeceğimizden de eminiz.”