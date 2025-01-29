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        Haberler Dünya ABD 90 adet Patriot'u Ukrayna'ya sevk ediyor | Dış Haberler

        ABD 90 adet Patriot'u Ukrayna'ya sevk ediyor

        Rusya'nın, Ukrayna şehirlerine düzenlediği hava saldırılarının şiddeti artarken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Batı'dan hava savunma sistemi talebinde bulunmuştu. ABD basınına konuşan yetkililere göre 90 adet Patriot hava savunma sistemi, İsrail cephaneliğinden Ukrayna'ya sevk edilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 01:17 Güncelleme: 29.01.2025 - 01:30
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        ABD 90 adet Patriot'u Ukrayna'ya sevk ediyor
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        Rusya'nın Kiev dâhil birçok Ukrayna şehrine düzenlediği hava saldırılarının sayısının ve şiddetinin artmasından sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Batı'dan hava savunması talebinde bulunmuştu.

        Birleşik Krallık, hava savunma sistemleri sevk edeceğini belirtirken bir haber de ABD'den geldi. ABD merkezli haber ajansı Axios'a konuşan 3 yetkili, 90 adet Patriot hava savunma sisteminin Ukrayna'ya sevk edileceğini bildirdi.

        Hâlihazırda İsrail cephaneliğinde bulunan 90 Patriot, önümüzdeki günlerde Polonya üzerinden Ukrayna'ya sevk edilmiş olacak. Bu arada ise Zelenskiy ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 28 Ocak akşamı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        ABD basınına göre daha önce Rusya'nın misillemede bulunmasından çekinen İsrail yönetimi, fikrini değiştirerek Ukrayna'ya destek olmaya karar verdi.

        Konuyla ilişkili olabilecek bir diğer konu ise Rusya-İran iş birliğinin son durumu. İran Devrim Muhafızları komutanlarından Ali Şadmani geçtiğimiz günlerde, Rusya'dan Suhoy-35 (Su-35) savaş uçağı alındığını belirtmişti. Daha önce İran'a savaş uçağı satmakta tereddüt yaşayan Rusya, 17 Ocak'ta imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşmasının ardından satışa izin verdi.

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