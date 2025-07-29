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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum | Son dakika haberleri

        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum

        Karabük'te günlerdir devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Diğer yandan Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde devam eden orman yangınları nedeniyle "yağmur duası" yapıldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.07.2025 - 07:48 Güncelleme: 29.07.2025 - 07:48
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        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
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        Karabük'te çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

        Merkeze bağlı Kahyalar köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Bölgeye çok sayıda orman işletme ve itfaiye ekibi ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada da Kahyalar köyü Pirinçlik mevkisinde saat 18.06'da yangın çıktığı belirtildi.

        Orman İşletme Müdürlükleri, belediyelerin itfaiye araçları, İl Özel İdaresi, DSİ, Kardemir A.Ş., AFAD, Karayolları, Jandarma, Emniyet, çevre illerden gelen ekipler ve gönüllülerden ilgili kurumların desteğiyle 4 helikopter, 116 araç, çok sayıda iş makinesi ve personelle alevlere müdahale edildiği aktarılan açıklamada, "Sahadaki ekiplerimizin yangına müdahalesi aralıksız sürmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

        YAĞMUR DUASI YAPILDI

        Karabük’ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde devam eden orman yangınları nedeniyle "yağmur duası" yapıldı. Seccade ve şemsiyesini alan vatandaşlar tarihi namazgahta dua etti.

        Safranbolu İlçe Müftülüğü tarafından Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde 6 gündür devam eden orman yangınları ve uzun süredir yağmur yağmaması nedeniyle "yağmur duası" düzenlendi.

        UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki Hıdırlık Tepesi'ndeki namazgahta ikindi namazının ardından İlçe Müftüsü Aydın Bostancı tarafından yağmur duası yapıldı. Bostancı yağmur duasının 3 gün boyunca devam edeceğini açıklarken, konuşmanın ardından yağmur duası yapıldı.

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