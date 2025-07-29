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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: İstanbul'da havai fişek satışı 28 Ekim'e kadar yasak! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da havai fişek satışı 28 Ekim'e kadar yasak!

        İstanbul Valiliği yayınladığı genelgeyle; havai fişek, meşale gibi yanıcı maddelerin satışını 28 Ekim'e kadar yasakladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 07:57 Güncelleme: 29.07.2025 - 08:17
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        İstanbul'da havai fişek satışı 28'e kadar yasak!
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        İstanbul Valiliği, orman yangınlarına karşı alınan tedbirler kapsamında, il genelinde havai fişek, meşale gibi yanıcı ve patlayıcı maddelerin satışını 28 Ekim'e kadar yasakladı.

        İstanbul Valiliği, orman yangınlarına karşı bir genelge yayınladı.

        Genelge kapsamında, 28 Ekim tarihine kadar il genelinde havai fişek, meşale, işaret fişeği gibi yanıcı ve patlayıcı madde satışı yasaklandı.

        Genelgede, "İlgili yasak kararının uygulanması için emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecektir. Yasağa uymaya işletme ve şahıslar hakkında yasal işlem yapılacaktır" denildi.

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