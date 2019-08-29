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HaberlerDünya

ABD, Afganistandaki askerlerini azaltıyor

AA

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'daki asker sayısını 8 bin 600'e düşüreceklerini açıkladı.

ABD

Trump, Fox Radyo'ya verdiği mülakatta, Afganistan'daki sürece ilişkin değerlendirmede bulundu.

AA'nın haberine göre Taliban ile anlaşmaya yakın olduklarını belirten Trump, yine de anlaşmaya varılıp varılmayacağı konusunda emin olmadığını vurguladı.

Trump, "Oradaki asker sayımızı 8 bin 600'e düşüreceğiz ve bu noktadan sonra da ileride ne olacağına dair bir karara varacağız." ifadesini kullandı.

Afganistan'da 14 bin civarında askeri olan ABD yönetiminin, Taliban ile muhtemel bir barış anlaşması sürecinin sonunda bu sayıyı önemli ölçüde azaltacağı belirtiliyor.

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