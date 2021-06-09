Harris, Meksika sınırını ziyaret edecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaAvrupa
ABONE OL

ABD Başkan Yardımcısı Harris, Meksika sınırını ziyaret edeceğini duyurdu

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, önceliklerinin göç sorununun kökeniyle ilgilenmek olduğunu belirterek, yakında Meksika sınırını ziyaret edeceğini söyledi

ABD Başkan Yardımcısı Harris, Meksika sınırını ziyaret edeceğini duyurdu
Harris, Meksika sınırını ziyaret edecek
0:00 / 0:00
DHA

Meksika ziyareti kapsamında başkent Meksiko'daki bir otelde basın toplantısı düzenleyen Harris, Meksika ve Guatemala ziyaretlerine ilişkin kalkınma ve göç için özel anlaşmalar yaptığını, ziyaretin verimli geçtiğini kaydetti.

Harris, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile seyahat kısıtlamalarını yeniden gözden geçirme konusunu konuştuklarını anlatarak, "Lopez Obrador, ABD'ye vize başvurusu şartlarının gevşetilmesi gerekliliğinden bahsetti, kendisine bunu ayrıntılı ele almak üzere iki taraflı çalışma ekibinin oluşturulacağını söyledim." ifadesini kullandı.

Orta Amerikalı göçmenlere Kuzey bölgesine göç edilmemesi çağrısında bulunan Harris, "Önceliğimiz göç sorununun kökeniyle ilgilenmek. Hafife almıyoruz, asıl nedenlere odaklanmaya çalışıyoruz. Yakında Meksika sınırını ziyaret edeceğim." diye konuştu.

Harris, Beyaz Saray kabine üyelerinin ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için Meksika'nın ekonomi sektörüyle birlikte çalışacağını kaydederek, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik ülkede işgücü reformunu teşvik etmek için 130 milyon dolarlık bir destek verildiğini bildirdi.

"ÇOĞU GÖÇMEN EVE DÖNMEK İSTİYOR"

AA'nın haberine göre; göçmenlerin ülkelerinde yaşadığı şiddet ve fırsat yetersizlikleri nedeniyle bulundukları yerleri terk ettiğine dikkati çeken Harris, "Guatemala ve Meksika devlet başkanlarıyla bu konulara yönelik verimli görüşmeler yaptık. Göçmenler aynı zamanda geldikleri yerlerde de fırsat yoksunluğu gerekçesiyle çoğu göçmen eve dönmek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın önceliğinin göçmenlik makamları tarafından ayrılan aileleri bulmak olduğunu hatırlatan Harris, aileleri yeniden buluşturmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

İlk yurt dışı ziyaretini Guatemala'ya gerçekleştiren Harris, Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei tarafından dün Ulusal Kültür Sarayı'nda kabul edilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kanada'da Müslüman genci ölüme terk eden ilk yardım görevlileri suçlu bulundu
DÜNYAKanada'da Müslüman genci ölüme terk eden ilk yardım ...
İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlediği iddia edildi
DÜNYAİsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlediği iddia edildi
Macron, uğradığı tokatlı saldırı sonrası konuştu
DÜNYAMacron, uğradığı tokatlı saldırı sonrası konuştu
NATO, mahkemenin Bosna Kasabı hakkındaki kararından memnun
DÜNYANATO, Bosna Kasabı hakkındaki karardan memnun
Dışişleri Bakanlığı'ndan savaş suçlusu Mladiç açıklaması
DÜNYADışişleri Bakanlığı'ndan savaş suçlusu Mladiç ...
Hindistan’da trafik kazası: 15 ölü
DÜNYAHindistan’da korkunç kaza! 15 ölü
Blinken, nükleer anlaşmaya dönülse bile İran'a yönelik yüzlerce yaptırımın yürürlükte kalacağını söyledi
DÜNYAABD'den İran'a kötü haber
Son dakika haberleri! Türkiye'den KKTC’ye 50 bin doz Sinovac aşısı
DÜNYATürkiye'den KKTC’ye 50 bin doz Sinovac aşısı
İran cumhurbaşkanı adaylarının televizyon tartışmasında "Türkçe/Azerice" polemiği
DÜNYAİran'da "Türkçe/Azerice" polemiği
Son dakika: ABD'de müslümanlar FBI'yı şikayet etti! Mahkeme kabul etti ve... - Haberler
DÜNYAABD Yüksek Mahkemesi, 3 Müslüman'ın FBI'a açtığı ...