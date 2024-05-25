ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'nun dağılacağını düşündüğünü belirterek, "Ancak dünya tarihinin en mükemmel savunma ittifakı, hiç olmadığı kadar güçlü." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, ABD Askeri Akademisi West Point'in mezuniyet töreninde konuştu.

ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin süreceğinin altını çizen Biden, bu ülkede Amerikan askerlerinin bulunmadığını söyledi.

"Bunu muhafaza etme konusunda kararlıyım." diyen Biden, Putin'in NATO'nun dağılacağından emin olduğunu ve İttifak'ın gerekli birliği sağlayamayacağını düşündüğünü anlattı.