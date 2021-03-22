Biden, Putin'in teklifini reddetti! 0:00 / 0:00

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Rusya Dışişleri Bakanlığı,ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in canlı yayında görüşme teklifini desteklemediğini, bundan üzüntü duyduklarını aktardı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Rus-Amerikan ilişkilerinde bir yol bulma fırsatı Washington tarafından kaçırıldı. Bu durumun sorumlusu tamamen ABD'dir" denildi.

ABD Başkanı Biden geçtiğimiz günlerde verdiği bir mülakatta, sunucunun 'Putin'in katil olduğunu düşünüyor musunuz?' sorusuna 'Evet, düşünüyorum' yanıtı vermiş iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti. Putin'in "katil" olduğunu öne sürmüş ve Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyeceğini" söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise, Biden'ın açıklamalarına ilişkin yaptığı açıklamada Biden'a 'sağlık' dileyerek, "Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir. Orada her zaman kendimizi görürüz." ifadesini kullanmıştı.

Biden'ı canlı yayında tartışmaya davet eden Putin, "Başkan Biden'ı tartışmamıza devam etmesi için davet etmek istiyorum, ancak tek bir şartla, bunu internet üzerinden canlı olarak yapacağız. Herhangi bir erteleme olmaksızın, doğrudan açık, doğrudan bir tartışmada. Rusya halkı, ABD halkı ve diğer birçok ülke bu konuyla ilgileniyor gibi görünüyor." demişti.