ABD Başkanı Trump'a suikast tehditleri yönelten eski federal çalışan gözaltına alındı

CBS News kanalının haberine göre, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 33 yıl Sahil Güvenlik Teşkilatında görev yapan ve bir süre FEMA'da eğitmen olan eski teğmen Peter Stinson'a yönelik soruşturma yürüttü.

FBI'ın soruşturmaya ilişkin hazırladığı 19 sayfalık belgede, Stinson'ın 2020 ila 2025 yıllarında sosyal medya hesaplarında Trump'a yönelik bazı açıklamalarına yer verildi.

Belgede, Stinson'ın, Trump'a karşı silah, bıçak ve zehir kullanılmasını savunduğu, onu "kendi öldürmeye gücü yetmese de kiralık katil tutmak için para toplamaya hazır olduğunu" belirttiği kaydedildi.

Ayrıca, belgede, Trump'a karşı Temmuz 2024'teki suikast girişiminin ardından Stinson'ın, saldırganın "silah yeteneklerini eleştirdiği" belirtildi.

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Federal soruşturmacılar, Stinson'ın belgede listelenen diğer sosyal medya paylaşımları da dahil Trump'a yönelttiği tehditler nedeniyle gözaltına alındığını kaydetti.

Trump'a suikast girişimleri

Trump, 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.