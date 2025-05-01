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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump, Elon Musk'ın yönetimde istediği kadar kalabileceğini söyledi | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump, Elon Musk'ın yönetimde istediği kadar kalabileceğini söyledi

        ABD Başkanı Trump, yakın destekçisi, dünyanın en zengin insanı ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) sorumluluğunu üstlenen Elon Musk'a ilişkin konuştu. Trump, yakın zamanda hükümetteki resmi görevinden ayrılması beklenen Musk'ın "istediği kadar" yönetimde kalabileceğini söyledi ve Musk'a "çok büyük haksızlıklar" yapıldığını dile getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 07:34 Güncelleme: 01.05.2025 - 07:34
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        "Musk yönetimde istediği kadar kalabilir"
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        ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda hükümetteki resmi görevinden ayrılması beklenen Amerikalı milyarder Elon Musk'ın "istediği kadar" yönetimde kalabileceğini söyledi.

        ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) sorumluluğunu üstlenen Musk'ın durumu hakkında konuştu.

        Trump, Tesla ve SpaceX gibi şirketlerindeki görevlerine odaklanmak için yakında hükümetteki görevinden ayrılacağı belirtilen Musk'a hitaben, "Burada istediğin kadar kalabilirsin." dedi

        ABD Başkanı Trump, Musk'ın federal hükümetin küçültülmesi ve israfın önlenmesi gibi konularda ciddi bir rol oynadığını vurgulayarak, "Elon Musk'a çok büyük haksızlıklar yapıldı. Gerçekten çok fedakarlık yaptı." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Musk ise DOGE kapsamı altında şu ana dek hükümette yaklaşık 160 milyar dolarlık tasarruf sağladıklarını ve bu miktarın daha da artacağını belirtti.

        Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, Musk'ın Tesla ve SpaceX gibi büyük şirketlerindeki görevlerine odaklanmak için yakın zamanda hükümetteki resmi görevinden ayrılması bekleniyor.

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