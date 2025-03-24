Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: Grönland'dan bizi arıyorlar | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Grönland'dan bizi arıyorlar

        ABD Başkanı Donald Trump, kabine toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Birçok konuda açıklamada bulunan Trump, Ukrayna ile maden anlaşmasının yakında imzalanacağını duyururken, Grönland'dan arandıklarını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 22:13 Güncelleme: 24.03.2025 - 22:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump: Grönland'dan arıyorlar
        ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya çok yakın olduklarını belirterek, "Şu anda Ukrayna ile bölgelerden, geçici sınır çizgilerinden ve enerji santrallerinin mülkiyetinin ABD’ye geçmesinden bahsediyoruz." dedi.

        ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

        Hem Rusya hem de Ukrayna ile görüşmelerin çok olumlu seyrettiğini kaydeden Trump, "Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını yaptık, yakında bu anlaşmayı imzalayacağız." dedi.

        Ukrayna ile yaptıkları görüşmelerin detaylarına girmeyen Trump, özellikle bazı elektrik üretim tesislerinin ABD mülkiyetine geçmesi konusundaki görüşmelerinden bahsetti.

        REKLAM

        Trump, "Şu anda Ukrayna ile bölgelerden, geçici sınır çizgilerinden ve enerji santrallerinin mülkiyetinin ABD’ye geçmesinden bahsediyoruz. Büyük bir nükleer santralin bizim idaremize geçmesinden bahsediyoruz. Bunları şu an (Ukrayna tarafıyla) görüşüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

        ABD'nin nükleer santral idaresi konusunda oldukça tecrübeli olduğunu anlatan Trump, bu tesislerin Amerikan yönetimine geçmesi halinde daha güvende olacaklarını savundu.

        Trump'tan Abraham Anlaşmalarına atıf

        Öte yandan ABD Başkanı Trump, Orta Doğu'da iyi işler yaptıklarını ve Amerikan dış politikasının önceliklerine göre adımlar attıklarını anlattı.

        İlk döneminde imzalanan Abraham Anlaşmalarına Joe Biden döneminde hiç ilave katılım olmadığını kaydeden Trump, "Şimdi daha fazla ülke buraya katılmak istiyor. Bu harika olacak." yorumunu yaptı.

        GRÖNLAND'DAN GELEN ARAMALAR

        Trump ayrıca Grönland konusunda daha önceki söylemlerini tekrarlayarak, "Onlar bizi arıyor, biz onları aramıyoruz. Oraya davet edildik ve bunun harika olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

        Trump, Grönland'dan insanlarla görüştüklerini ifade ederken, görüştükleri kişilerin korunma isteyen kişiler olduğunu bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        Savaş planlarını gazeteciye gönderdiler
        Savaş planlarını gazeteciye gönderdiler
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        Yusuf Akçiçek'e Alman kancası!
        Yusuf Akçiçek'e Alman kancası!
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        24 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        24 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Cimbom'a Lunin iddiası!
        Cimbom'a Lunin iddiası!
        Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran kişi tutuklandı
        Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran kişi tutuklandı
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Takside gasp kâbusu!
        Takside gasp kâbusu!
        Beşiktaş'ta ilginç tablo!
        Beşiktaş'ta ilginç tablo!
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi