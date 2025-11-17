Habertürk
Habertürk
        ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ı ağırlayacak

        ABD Başkanı Trump, yarın Beyaz Saray'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya gelecek. Görüşmede, F-35 satışı, savunma anlaşmaları, nükleer enerji alanında iş birliği, İsrail ile normalleşme (Abraham Anlaşmaları'nın genişletilmesi) ve ekonomik yatırımların ele alınması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2025 - 11:18 Güncelleme: 17.11.2025 - 11:18
        Trump Prens Selman'ı ağırlayacak
        ABD Başkanı Donald Trump, yarın Beyaz Saray’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelecek.

        Beyaz Saray'dan bir yetkilinin açıklamasına göre; ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı yarın Beyaz Saray’da ağırlayacak.

        2017'den sonraki ilk Trump-Selman görüşmesinde; F-35 satışı, savunma anlaşmaları, nükleer enerji alanında iş birliği, İsrail ile normalleşme (Abraham Anlaşmaları'nın genişletilmesi) ve ekonomik yatırımların ele alınması bekleniyor.

