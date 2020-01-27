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ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kobe Bryant ve diğer 3 kişinin California'da bir helikopter kazasında öldüğünü" belirterek, ''Korkunç bir haber.'' ifadesini kullandı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

Öte yandan Los Angeles kenti yetkilileri Calabasas kentinde yerel saatle 10.00 civarında yaşanan helikopter kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenler arasında Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından 41 yaşındaki Bryant'ın bulunduğunu doğruladı.

Helikopter kazasında ölen diğer 4 kişinin ismi açıklanmazken, Amerikan medyasında yer alan haberlerde kazada ölen diğer 4 kişinin ise Bryant'ın kızları olduğu iddia edildi.