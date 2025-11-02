Habertürk
        ABD Başkanı Trump'tan Nijerya'ya askeri saldırı tehdidi

        ABD Başkanı Trump'tan Nijerya'ya askeri saldırı tehdidi

        ABD Başkanı Donald Trump, "Hristiyanların öldürülmesi" nedeniyle Nijerya'ya ABD yardımlarının kesileceği ve askeri bir saldırı yapılabileceği uyarısında bulundu.

        Giriş: 02.11.2025 - 18:36 Güncelleme: 02.11.2025 - 18:36
        Trump'tan askeri saldırı tehdidi
        Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

        Nijerya hükümetinin, "Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam etmesi" halinde ABD'nin Nijerya'ya sağladığı tüm yardım ve desteği derhal keseceğini belirten Trump, ayrıca bu ülkeye "silahları patlatarak" girebileceği uyarısını dile getirdi.

        Donald Trump, Nijerya hükümetine hızlı davranması çağrısı yaparak, "Savaş Bakanlığımıza olası bir eyleme hazırlıklı olması talimatını veriyorum. Saldırırsak, tıpkı terörist haydutların sevgili Hristiyanlarımıza saldırdığı gibi hızlı, vahşi ve tatlı bir saldırı olacak." ifadesini kullandı.

        Trump, 31 Ekim'de Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Hristiyanlara yönelik katliamlar" nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmişti.

