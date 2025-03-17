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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: Yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile konuşacağım | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile konuşacağım

        3 yıldır Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırma çabası devam eden ABD Başkanı Trump, yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile konuşacağını söyledi. Trump, "Hafta sonu boyunca çok fazla çalışma yapıldı. Bu savaşı sona erdirebilir miyiz görmek istiyoruz." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 07:33 Güncelleme: 17.03.2025 - 07:45
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        Trump: Yarın Putin ile konuşacağım
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        ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi planladığını söyledi.

        Florida'dan Washington'a dönüşü sırasında uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, "Salı günü Başkan Putin ile görüşeceğim. Hafta sonu boyunca çok fazla çalışma yapıldı." dedi.

        Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için temasları süren Trump, "Bu savaşı sona erdirebilir miyiz görmek istiyoruz. Belki yapabiliriz" dedi.

        "ENERJİ SANTRALLERİNDEN, TOPRAKTAN BAHSEDECEĞİZ"

        ABD Başkanı, Ukrayna'nın geçen hafta kabul ettiği 30 günlük ateşkes önerisi için Putin'in desteğini almaya çalışıyor, çünkü her iki taraf da hafta sonu boyunca hava saldırılarına devam etti. Trump, Putin ile savaşın sona ermesini amaçladığı konuşmanın bir kısmında toprak ve enerji santrallerinden bahsedileceğini söyledi.

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        "Topraktan bahsedeceğiz. Enerji santrallerinden bahsedeceğiz" diyen Trump, bunu "belirli varlıkların bölünmesi" olarak tanımladı.

        "Toprak hakkında konuşacağız. Elektrik santralleri hakkında konuşacağız," dedi Trump, tavizler sorulduğunda. "Sanırım her iki taraf, Ukrayna ve Rusya tarafından çokça tartışıldı. Zaten bunun hakkında konuşuyoruz, belirli varlıkları bölüştürmek."

        "HER İKİ TARAF ARASINDAKİ SORULARI AZALTTIK"

        Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da Rusya'nın başkenti Moskova'da Putin ile yaptığı görüşme ve Putin'in "ateşkes arayışında samimi olup olmadığı" sorusuna, "Her iki taraf arasındaki sorunları azalttık. Bence çok ilerleme kaydettik ve bu toplantı da bunun altını çiziyor." yanıtını vermişti.

        Witkoff, Trump ve Putin'in bu hafta telefonda görüşeceğine yönelik beklentisine dair soruyu, "Şunu varsayıyorum ki biliyorsunuz, Başkanın ilk döneminden beri gerçek bir ilişkileri var. Başkan Putin ile yaptığım ilk ziyaretten sonra zaten konuştular. Bence iki başkan arasında çok olumlu ve yapıcı bir görüşme olacak." şeklinde yanıtlamıştı.

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