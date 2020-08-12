ABD borsaları petrolle yükseldi

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ABD borsası vadeli kontratları, dün Wall Street'in gerilemesi sonrası bugün yükselişte. Petrol fiyatları talebin düşmemesi nedeniyle yükselirken piyasalarda ABD'deki koronavirüs yardımlarının belirsizliğini koruması nedeniyle gerilim hakim.

ABD'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki koronavirüs yardım paketi üzerindeki anlaşmazlık, vaka sayısının 5 milyonu aşmasına rağmen çözülebilmiş değil. TSİ ile 15:15 itibariyle Dow Jones endeksi vadeli kontratları yüzde 0.91 artışla hareket ediyor.

S&P 500 endeksi vadeli kontratları %0.70, Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları ise %0.81 artıda işlem görüyor.