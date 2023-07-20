ABD'de 1 milyar dolarlık Powerball ikramiyesinin kazananı belli oldu

ABD'de 1 milyar dolarlık Powerball ikramiyesinin kazananı belli oldu

ABD tarihinin en büyük altıncı ikramiyesi olan 1,08 milyar dolarlık "Powerball" ikramiyesinin kazananı belli oldu.

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Son alınan biletlerle başta 1 milyar dolar olan ikramiye 1,08 milyar dolara yükselerek ABD tarihinin en büyük altıncı ikramiyesi olarak kayıtlara geçti.