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        Haberler Dünya ABD'de 71 yaşındaki adam 6 yaşındaki Müslüman çocuğu bıçaklayarak öldürdü!

        ABD'de 71 yaşındaki adam 6 yaşındaki Müslüman çocuğu bıçaklayarak öldürdü!

        ABD'nin Chicago eyaletinde 71 yaşındaki adam, 6 yaşındaki Müslüman çocuğu 26 defa, annesini ise 12 defa bıçakladı. 6 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, annenin durumunun ağır olduğu bildirildi. Zanlının cinayeti işleme sebebinin "çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve İsrail-Hamas çatışması" olduğu bildirildi. ABD Başkanı Biden, "Bu korkunç nefret eyleminin Amerika'da yeri yok. Amerikalılar olarak bir araya gelmeli ve İslamofobiyi, nefretin her biçimini reddetmeliyiz." açıklamasında bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 08:16 Güncelleme: 16.10.2023 - 08:16
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        ABD'de 6 yaşındaki Müslüman çocuk bıçaklanarak öldürüldü!
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        ABD'nin Chicago eyaletinde 71 yaşındaki adam, 6 yaşındaki çocuğu Filistinli olduğu için 26 defa bıçaklayarak öldürdü, çocuğun annesini de 12 defa bıçaklayarak yaraladı.

        Will County Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, 71 yaşındaki Joseph M. Czuba'nın cinayeti işleme sebebinin "çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve İsrail-Hamas çatışması" olduğu belirtildi.

        Polisin, ev sahibinin kendisine bıçakla saldırdığını söyleyen bir kadının aramasıyla harekete geçtiği, olay yerine vardıklarında, Czuba’yı evin önünde otururken buldukları belirtildi.

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        71 yaşındaki Joseph M. Czuba
        71 yaşındaki Joseph M. Czuba

        Daha sonra eve giren polis memurlarının 32 yaşında kadını ve 6 yaşındaki çocuğunu ağır bıçak yaraları almış halde bulduğu kaydedildi.

        26 defa bıçaklanan 6 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan annesinin durumunun ise ağır.

        Yetkililer, "saldırıyla ilgili beyanda bulunmayan Czuba’nın İsrail-Hamas çatışmasının etkisiyle çocuğu Müslüman olması nedeniyle öldürdüğünün tespit edildiğini" bildirdi.

        Czuba birinci derece cinayet, birinci derece cinayete teşebbüs, iki nefret suçu ve ölümcül bir silahla ağırlaştırılmış darp ile suçlanıyor.

        BIDEN: BU KORKUNÇ EYLEMİN AMERİKA'DA YERİ YOK

        ABD Başkanı Joe Biden da vahşi cinayetin ardından yaptığı açıklamada "Bu korkunç nefret eyleminin Amerika'da yeri yok. Amerikalılar olarak bir araya gelmeli ve İslamofobiyi, nefretin her biçimini reddetmeliyiz." açıklamasında bulundu.

        Biden açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Jill ve ben, altı yaşındaki bir çocuğun vahşice öldürüldüğünü ve annesinin de öldürülmeye çalışıldığını öğrendiğimizde şok olduk ve üzüldük.

        Çocuğun Filistinli Müslüman ailesi, huzur içinde yaşamak için bir sığınak arayışıyla Amerika'ya geldi.

        Bu korkunç nefret eyleminin Amerika'da yeri yoktur ve temel değerlerimize aykırıdır: Nasıl dua ettiğimiz, neye inandığımız ve kim olduğumuzun bir önemi yok.

        "NEFRETİN HER BİÇİMİNİ REDDETMELİYİZ"

        Amerikalılar olarak bir araya gelmeli ve İslamofobiyi, nefretin her biçimini reddetmeliyiz. Nefretin karşısında sessiz kalmayacağımı defalarca söyledim. Amerika'da kimseye karşı nefrete yer yoktur.

        Beyaz Saray olarak Filistin, Arap ve Müslüman Amerikan topluluklarına taziyelerimizi iletiyor, annenin iyileşmesi için dua ediyoruz"

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
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