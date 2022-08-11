ABD'de alev hortumunun oluşma anı böyle görüntülendi 0:00 / 0:00

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Los Angeles'ta itfaiyecilere büyük yangının yanı sıra oluşan alev hortumları ile de mücadele ediyor.

Şehirde yangınlarla mücadele ve alevlerle savaş için 200'den fazla müdahale görevlisi çağrıldı. Santa Clarita Vadisi Karakolu Twitter'da yaptığı açıklamada akşam 6.15'e kadar yangının 148 dönüme ulaştığını doğruladı. Yetkililer, yangının yüzde 60'ını 20:15'e kadar kontrol altına aldığını açıkladı.

Çarşamba akşamı oluşan görüntülerde ise alevler arasında kasırga benzeri bir rüzgar fırtınasının çıktığı ve sonrasında ise alev hortumunun oluştuğu görüldü.

LA Bölge İtfaiye Departmanı'nın Hava Operasyonları Bölümü yangın sırasında yangın girdabı veya diğer adıyla 'alev hortumu'nun oluştuğunu, yangının ise büyük olasılıkla ' yoğun yüzey ısıtmasından kaynaklanan düzensiz rüzgarların' sonucu olduğunu söyledi.

Otoyol 96'nın bir kısmı yangın nedeniyle hala trafiğe kapatılırken, itfaiye ekiplerinin bölgede çalışmalarına devam edeceği ifade edildi.

* Haberin görseli Reuters videosundan servis edilmiştir.