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ABD'de gözler Nevada ve Georgia'da 0:00 / 0:00

AA

Kongrenin Senato kanadı için bütün gözlerin çevrili olduğu Nevada’da bugün itibarıyla Cumhuriyetçi aday Adam Laxalt yarışı 900’den az oy farkıyla önde götürüyor.

Laxalt, şu ana kadar eyaletteki oyların yüzde 48,5’ini alırken, rakibi Demokrat Catherine Cortez Masto yüzde 48,4 ile kendisini takip ediyor.

Eyaletteki seçim yetkilileri, 23 bini Clark ve 8 bini de Washoe bölgelerinde olmak üzere 30 binden fazla oyun sayımına devam edildiğini belirtiyor.

Sonuçların en erken bu hafta sonu açıklanabileceği kaydedilirken, Cortez Masto’nun kazanması durumunda Demokratlar Senatoda kontrolü ele geçirecek. Cumhuriyetçi Laxalt’in sandıktan çıkması halinde ise Senatoda çoğunluk Georgia’dan çıkacak neticeye bağlı olacak.

Georgia'da adaylar eyalet yasalarına göre yüzde 50'ye ulaşamadığı için sonuç 6 Aralık'ta ikinci tura kalmış görünüyor.

Arizona’da dün, Demokrat senatör Mark Kelly, Cumhuriyetçi rakibi Blake Master’ı yenerek senatodaki koltuğunu korumayı başarmıştı.

Kelly’nin zaferiyle Cumhuriyetçilerle birlikte Demokratlar da Senatoda 49 koltuk sayısına ulaşmış oldu.

Temsilciler Meclisinde ise şu ana kadar 211 koltuğu garantileyen Cumhuriyetçiler, yarışı 203 koltuğa ulaşan Demokratların önünde götürüyor. Ülke genelinde 21 bölgede oy sayımı devam ederken, 435 üyeli Temsilciler Meclisinde çoğunluk için partilerin 218 rakamına ulaşması gerekiyor.

NEVADA'DA DEMOKRATLAR VALİLİK KOLTUĞUNU KAYBETTİ

ABD Kongresinde çoğunluğu sağlama yarışının yanında sonuçların çok yakın gittiği eyaletlerdeki valilik mücadelesi de devam ediyor.

Nevada’da eski Başkan Donald Trump’ın destek verdiği Cumhuriyetçi aday Joe Lombardo, rakibi olan eyaletin Demokrat Valisi Steve Sisolak’u koltuğundan etmeyi başardı.

Sisolak, bu ara seçimlerde Cumhuriyetçi rakibine koltuğunu kaptıran tek Demokrat vali olarak kayıtlara geçti.

Arizona’da devam eden valilik yarışında ise Demokrat Katie Hobbs, yaklaşık 31 bin oy farkıyla Cumhuriyetçi rakibi Karı Lake’in önünde gidiyor.

Eyaletteki Maricopa ve Prima bölgelerinde, posta yoluyla ulaşan yaklaşık 350 bin oyun sayımına devam edildiği kaydedilirken, sonuçların açıklanmasının en erken bu hafta başını bulabileceği belirtiliyor.

Ülkede 8 Kasım'da düzenlenen seçimlerde halk, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 koltuk için sandık başına gitti. Senatodaki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat, seçimlere girmedi.

ABD ara seçimlerinde 36 eyaletin valisi yeniden belirlenirken, şu ana kadar ülkede Cumhuriyetçilerin 25, Demokratların 23 valisi bulunuyor.