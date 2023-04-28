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ABD'de araçlara kaya fırlatıp ölümlü kazaya yol açan 3 şüpheli yakalandı

ABD'nin Colorado eyaletinde seyir halindeki arabaların üzerine kaya fırlatan 3 lise öğrencisi, bir kişinin otomobiliyle trafik kazası geçirerek ölmesine neden oldu. Şüpheliler, birinci derece cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı

ABD'de araçlara kaya fırlatıp ölümlü kazaya yol açan 3 şüpheli yakalandı
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AA

ABD'nin Colorado eyaletinde, arabaların üzerine kaya fırlatarak bir kişinin ölümüne sebep olan 3 lise öğrencisi gözaltına alındı.

Jefferson İlçe Şerifi Ofisi'nden yapılan açıklamada, geçen hafta, attıkları taşlarla Alexa Bartell isimli kadının ölümüne ve bazı sürücülerin yaralanmasına sebep olan şüphelilerin evlerinde gözaltına alındığı bildirildi.

AA'nın haberine göre; yetkililer, gözaltına alınan zanlıların 18 yaşında lise son sınıf öğrencisi ve hepsinin birinci derece cinayet suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Jefferson polisi, 20 yaşındaki Bartell'in ölümüne sebep olan gençlerin aynı gece attıkları kayaların ayrıca yedi araca çarptığı ve iki kişiyi yaraladığı bilgisini paylaştı.

Şerif Ofisi Sözcüsü Jacki Kelley, zanlı gençlerin, "cep telefonlarında yapılan adli inceleme ve halktan gelen destekleyici bilgiler" sayesinde tespit edildiğini kaydetti.

Alexa Bartell, 19 Nisan gecesi, Jefferson ilçesinde seyir halindeyken arabasının ön camına bir kayanın çarpması sonucu yoldan çıkmış ve geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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